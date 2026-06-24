Oatly AB Aktie
WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088
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24.06.2026 17:13:48
Oatly to Report Second Quarter 2026 Financial Results on July 22, 2026
MALMÖ, Sweden, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (publ) (Nasdaq: OTLY), the world’s original and largest oat drink company, will report financial results for the second quarter ended June 30, 2026, on Wednesday July 22, 2026 before the U.S. market opens.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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