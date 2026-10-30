Dealt Aktie
WKN DE: A2QQ2D / ISIN: AU0000139289
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30.10.2026 21:18:50
Obamacare Policies Hit Again With Steep Premium Increases for 2027
Premiums will jump by 13 percent for next year, though much of the price increase will be offset by subsidies. But customers who earn over $64,000 will pay more, on top of this year’s huge increases.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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