16.11.2026 06:31:29

Obara Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Obara Group lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 115,02 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 20,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 596,07 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Obara Group 424,90 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 75,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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