Obara Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Obara Group lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 115,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Obara Group 115,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,52 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 424,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 389,75 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 56,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at