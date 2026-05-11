Obara Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Obara Group ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Obara Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 129,84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,56 Prozent auf 17,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at