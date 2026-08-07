Obara Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Obara Group äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 165,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 127,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at