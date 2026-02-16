|
Obara Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Obara Group stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 126,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Obara Group 91,30 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Obara Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
