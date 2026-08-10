OBAYASHI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OBAYASHI veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 56,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OBAYASHI 25,59 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 623,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 523,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at