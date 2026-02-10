OBAYASHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OBAYASHI hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 77,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OBAYASHI 56,42 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671,14 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 640,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at