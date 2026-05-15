OBAYASHI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OBAYASHI lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte OBAYASHI einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

OBAYASHI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,66 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat OBAYASHI mit einem Umsatz von insgesamt 17,16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at