OBAYASHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OBAYASHI hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

OBAYASHI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,36 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at