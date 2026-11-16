OBAYASHI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OBAYASHI veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,48 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OBAYASHI ein EPS von 85,25 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat OBAYASHI im vergangenen Quartal 713,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OBAYASHI 637,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at