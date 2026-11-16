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16.11.2026 06:31:29
OBAYASHI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
OBAYASHI präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,54 Prozent auf 4,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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