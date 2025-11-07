OBAYASHI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OBAYASHI hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat OBAYASHI 4,32 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,46 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at