Obducat AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Obducat AB stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Obducat AB ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent auf 11,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at