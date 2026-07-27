Obducat AB legte Quartalsergebnis vor

Obducat AB hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Obducat AB einen Umsatz von 14,8 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at