Obducat AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Obducat AB hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Obducat AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen SEK im Vergleich zu 33,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at