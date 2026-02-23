Obducat AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Obducat AB hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 SEK gegenüber -0,030 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,65 Prozent auf 12,6 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Obducat AB vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 79,07 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 43,91 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at