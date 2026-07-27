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27.07.2026 06:31:29
Obducat Pref Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Obducat Pref Registered B veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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