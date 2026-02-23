Obducat Pref Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Obducat Pref Registered B präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 18,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,210 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 43,91 Millionen SEK, gegenüber 79,07 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 44,47 Prozent präsentiert.

