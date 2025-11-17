|
17.11.2025 06:31:29
Obducat Pref Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Obducat Pref Registered B hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Obducat Pref Registered B 0,020 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 68,68 Prozent auf 10,5 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
