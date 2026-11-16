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16.11.2026 06:31:29
Obducat Pref Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Obducat Pref Registered B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 11,7 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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