Obducat Pref Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Obducat Pref Registered B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,7 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at