Obeikan Glass: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Obeikan Glass hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Obeikan Glass hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 SAR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,4 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 85,0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at