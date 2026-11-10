Obeikan Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Obeikan Glass hat am 08.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,61 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Obeikan Glass 0,320 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,1 Millionen SAR – ein Plus von 26,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Obeikan Glass 92,7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at