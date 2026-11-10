|
10.11.2026 06:31:29
Obeikan Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Obeikan Glass hat am 08.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,61 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Obeikan Glass 0,320 SAR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,1 Millionen SAR – ein Plus von 26,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Obeikan Glass 92,7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!