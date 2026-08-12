Obeikan Glass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Obeikan Glass veröffentlichte am 09.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 102,0 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at