Oberbank Aktie
WKN: 62510 / ISIN: AT0000625108
|Dividende soll steigen
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09.04.2026 12:05:00
Oberbank-Aktie: 2025 leichte Gewinneinbußen
"Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, rückläufiger Zinserträge und einer erhöhten Kostenbelastung, Stichwort Bankenabgabe, haben wir das dritte Mal in Folge ein Rekordergebnis erwirtschaften können", kommentierte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger das Ergebnis bei der Bilanz-Pressekonferenz in Wien. "Das zeigt auch, wie widerstandsfähig unser Geschäftsmodell ist."
Sowohl bei den Krediten als auch bei den Einlagen habe man sich "deutlich stärker" entwickelt als der Markt. Dabei habe die Kreditnachfrage sowohl von Unternehmen als auch Privaten deutlich angezogen. Das Kreditvolumen wurde mit einem Plus von 20 Prozent in der Neuvergabe im Vergleich zum Vorjahr um 860,4 Mio. Euro auf 21,6 Mrd. Euro gesteigert. Das Firmenkreditvolumen legte indes um 4,6 Prozent zu und sei damit doppelt so stark gewachsen wie der Gesamtmarkt Österreich (plus 2,4 Prozent). Das Zinsergebnis ging um 5,3 Prozent auf 621,2 Mio. Euro zurück, das Provisionsgeschäft verbesserte sich indes um 12,6 Prozent auf 231,8 Mio. Euro.
sag/bel
APA
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