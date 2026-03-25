Oberbank-Aktie etwas höher: Seiter folgt auf Gasselsberger als Generaldirektor

Der Aufsichtsrat der Oberbank hat am Mittwoch Vorstandsdirektor Martin Seiter zum Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden ab Jänner 2027 bestellt, nachdem der Vertrag mit Franz Gasselsberger mit Jahresende auf seinen Wunsch einvernehmlich aufgelöst wird. Vorstandsdirektor Florian Hagenauer wird mit 1. Jänner 2027 zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt, Rainer Polster per 1. Oktober 2026 zum Vertriebsvorstand bestellt. Damit sei der Generationenwechsel abgeschlossen.

"Martin Seiter bringt alles mit, was man von einem Generaldirektor der Oberbank erwarten darf. Er hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und sich sowohl bei Kund:innen als auch Mitarbeiter:innen hohes Ansehen erarbeitet", lobte Franz Gasselsberger seinen Nachfolger in einer Presseaussendung am Mittwoch. Gasselsberger war 28 Jahre lang im Vorstand der Oberbank, seit 2006 Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender. In diesem Jahr kam Seiter zur Oberbank, seit 2020 gehört er der Geschäftsleitung an. Sein Vertrag läuft bis Oktober 2028. Er ist schwerpunktmäßig für das Firmenkundengeschäft bzw. für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig.

Besetzung aus eigenem Vorstand wichtig

"Es war uns wichtig, dass wir diese Position mit einem erfahrenen Vorstandsmitglied aus den eigenen Reihen besetzen", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Andreas König. Rainer Polster wurde für die nominelle Nachbesetzung innerhalb der Geschäftsleitung "als weiteres Mitglied des Vorstandes per 1.10.2026 für die Dauer von drei Jahren bestellt". Er soll künftig für die Agenden Treasury, Kapitalmarkt, Kommerzkundengeschäft und für die Auslandsmärkte, insbesondere für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig sein. Polster übte zuletzt die Funktion des CFOs eines Kreditinstitutes mit Sitz in Norddeutschland aus.

Weiters wurde Florian Hagenauer, der dem Vorstand der Oberbank seit 2009 angehört, zum stellvertretenden Generaldirektor bzw. stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ab 1.1.2027 ernannt. Er verantwortet als Marktfolgevorstand die Themen Risiko, Infrastruktur und Kredit. Damit besteht der Vorstand ab 1.1.2027 aus Seiter, Hagenauer, Polster, Isabella Lehner und Romana Thiem.

Im Wiener Handel am Dienstag gewann das Papier der Oberbank letztlich 0,25 Prozent auf 79,60 Euro.

inn/bel

APA