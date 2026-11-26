Die börsenotierte Oberbank hat ihren Gewinn nach Steuern heuer in den ersten neun Monaten gegenüber der Vorjahresperiode um knapp 10 Prozent gesteigert.

Dazu beigetragen hat ein wachsendes Kreditgeschäft, insbesondere im Geschäftskundenbereich, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Die Bilanzsumme der Bank liegt mittlerweile über 30 Mrd. Euro - damit steht die Oberbank vor der Direktbeaufsichtigung durch die Europäische Zentralbank (EZB).

"Das ist ein zusätzliches Qualitätssiegel für unsere Arbeit und ermöglicht uns, unseren ambitionierten Wachstumskurs noch stärker zu forcieren", heißt es im Bericht zu den ersten drei Quartalen. Die Bank bereitet sich bereits seit längerem darauf vor, künftig von der EZB beaufsichtigt zu werden. Die Änderung dürfte 2027 schlagend werden.

Unterm Strich erwirtschaftete die Bank in den ersten drei Quartalen 2026 einen Gewinn nach Steuern von 312 Mio. Euro, das sind um 9,8 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Das Zinsergebnis stieg um 3,3 Prozent auf 479 Mio. Euro, das Provisionsergebnis um 11 Prozent auf 191,3 Mio. Euro. Das Beteiligungsergebnis (At-Equity) aus assoziierten Unternehmen, das maßgeblich von der Beteiligung an der voestalpine bestimmt wird, legte um 58,8 Prozent auf 69,9 Mio. Euro zu.

Kreditvolumen gestiegen

Das Kreditvolumen der Bank legte nach drei Quartalen um 4,5 Prozent auf 22,7 Mrd. Euro zu. Besonders gut lief es laut dem Bericht im Geschäftskundenbereich, der einen Zuwachs von 5,5 Prozent verbuchte. Dabei ist die Bank längst nicht nur in Österreich tätig: 60 Prozent des Wachstums kämen aus den nicht-österreichischen Märkten Deutschland, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, heißt es in einer Aussendung vom Donnerstag. Die Kundeneinlagen stiegen um 5,5 Prozent auf rund 21,8 Mrd. Euro.

Die Risikovorsorgen beliefen sich auf 37,5 Mio. Euro, die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) verbesserte sich von 2,96 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 2,93 Prozent.

Der designierte Generaldirektor Martin Seiter zeigte sich in der Aussendung "hochzufrieden" mit den Ergebnissen. Er wird ab Jänner 2027 das Ruder in der Bank vom langjährigen Chef Franz Gasselsberger übernehmen.

In Wien steigt die Oberbank-Aktie zeitweise um 0,24 Prozent auf 84,00 Euro.

bel/kre

APA