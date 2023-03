Oberbank-Aktie unbeeindruckt: Oberbank-Vorstandsetage steht vor einigen Veränderungen

Isabella Lehner wird mit 1. Mai neues Oberbank -Vorstandsmitglied. Vorstandsdirektor Josef Weißl scheidet per 31. Mai 2023 auf eigenen Wunsch aus dem Leitungsgremium aus, teilte die Bank am Donnerstag mit. Damit besteht der Vorstand ab Juni aus Generaldirektor Franz Gasselsberger, den Vorstandsdirektoren Florian Hagenauer und Martin Seiter, dessen Mandat vorzeitig bis 30. September 2028 verlängert wurde, sowie Isabella Lehner.

Lehner (36) ist derzeit Mitglied der Leitung der Abteilung Strategische Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT. Sie soll im Vorstand die Bereiche Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT sowie die Tochtergesellschaften Oberbank Service GmbH und 3 Banken IT und das Thema Nachhaltigkeit übernehmen.

An der Wiener Börse ging die Oberbank-Aktie unverändert bei 108,00 Euro aus der Sitzung.

APA