Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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26.08.2026 15:36:00
Oberbank-Chef: "Anstehende Commerzbank-Übernahme ist ein Lotto-Sechser für uns"
Die Oberbank startet mit einem überraschend starken Halbjahr. Der designierte Chef Martin Seiter sieht Chancen in Deutschland und setzt auf Wachstum in UngarnWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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