Oberbank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oberbank hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Oberbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 316,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at