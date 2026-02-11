Oberbank Aktie
WKN: 62510 / ISIN: AT0000625108
|Dividenden-Erhöhung
|
11.02.2026 16:06:00
Oberbank schlägt Dividende von 1,35 Euro je Aktie für 2025 vor
Auf der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 soll eine Ausschüttung von 1,35 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, teilte die Oberbank am Mittwoch mit. Das seien um 20 Cent mehr als die Dividende für das Geschäftsjahr 2024.
bel/rst
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Oberbank
Nachrichten zu Oberbank
Analysen zu Oberbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oberbank
|77,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.