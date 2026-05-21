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21.05.2026 06:31:29
Oberbank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oberbank hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,31 EUR, nach 1,33 EUR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 316,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 328,9 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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