Oberbank will Dividende für 2021 kräftig anheben

Die börsennotierte Oberbank mit Sitz in Linz will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine spürbar höhere Dividende auszahlen als für das erste Pandemiejahr 2020. Die Ausschüttung an die Aktionäre soll von 75 Cent auf 1 Euro je dividendenberechtigter Aktie steigen und somit um ein Drittel erhöht werden, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von heute, Freitag, hervorgeht. Ein entsprechender Beschluss soll auf der Hauptversammlung am 17. Mai fallen.

Die Dividende für 2020 wurde coronabedingt in zwei Tranchen ausbezahlt. Ursprünglich vom Management geplant waren 75 Cent je Aktie, doch dann schaltete sich die Europäische Zentralbank (EZB) ein und empfahl ein vorsichtigeres Vorgehen. Nach einer Abstimmung mit der heimischen Finanzmarktaufsicht (FMA) stutzte die Oberbank die Auszahlung im Frühjahr 2021 zunächst auf 58 Cent unbedingte Dividende je Aktie zusammen - mit der Option auf mehr.

Zusätzlich sollte eine bedingte Dividende von 17 Cent ausbezahlt werden, sobald die EZB-Empfehlung zur Beschränkung der Ausschüttung nicht mehr aufrecht sei. Letzteres war wenige Monate später, im September, der Fall. "Die 17 Cent wurden im Oktober nachausbezahlt", bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf APA-Anfrage.

Die Bankenkontrolleure der EZB hatten wegen der Coronakrise die Institute generell dazu aufgerufen, bis Ende September 2021 entweder keine oder nur in begrenztem Umfang Dividenden für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten oder Aktien zurückzukaufen. Finanzinstitute, die Dividenden an ihre Aktionäre zahlen oder Aktien zurückerwerben wollten, mussten laut EZB profitabel sein und eine robuste Kapitalentwicklung aufweisen. Die EZB ist für die Aufsicht über die großen Banken im Euroraum zuständig.

