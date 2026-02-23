Oberleitung beschädigt - ICE-Strecke Erfurt-Leipzig gestört

ERFURT/LEIPZIG (dpa-AFX) - Eine beschädigte Oberleitung beeinträchtigt den Fernverkehr auf der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Leipzig/Halle am Montag erheblich. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, hängt im Bereich des Saubachtals ein Teil der Oberleitung herab. Die Strecke sei inzwischen wieder eingleisig befahrbar. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet.

Techniker seien vor Ort und hätten mit den Reparaturarbeiten begonnen. Diese sollen den Angaben zufolge voraussichtlich im Laufe der Nacht abgeschlossen werden. Zuvor war die Verbindung am Vormittag komplett gesperrt worden.

Fernverkehrszüge werden derzeit teilweise umgeleitet - sowohl über Naumburg und Großkorbetha als auch über Sangerhausen und Sömmerda. Fahrgäste müssen weiterhin mit Verspätungen rechnen, zudem kann es vereinzelt zu Zugausfällen kommen. Die Bahn bat Reisende, ihre Verbindungen kurz vor Abfahrt zu überprüfen, und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten./djj/DP/jha