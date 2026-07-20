Oberoi Realty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oberoi Realty äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,95 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oberoi Realty ein EPS von 11,59 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,62 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oberoi Realty einen Umsatz von 10,74 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at