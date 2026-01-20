Oberoi Realty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oberoi Realty äußerte sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,60 INR, nach 17,01 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,95 Prozent auf 15,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at