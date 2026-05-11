Oberoi Realty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oberoi Realty hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oberoi Realty 11,91 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Oberoi Realty im vergangenen Quartal 18,24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oberoi Realty 12,13 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 68,96 INR. Im Vorjahr hatte Oberoi Realty 61,21 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 63,04 Milliarden INR – ein Plus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Oberoi Realty 53,96 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at