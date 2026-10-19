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19.10.2026 06:31:29
Oberoi Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Oberoi Realty hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,95 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Oberoi Realty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,36 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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