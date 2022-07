Oberster Taliban-Anführer feiert Machtübernahme in Afghanistan

Kabul (Reuters) - Der seit Jahren kaum in Erscheinung tretende oberste Anführer der Taliban, Haibatullah Achundsada, hat in Kabul die Machtübernahme der radikalen Islamisten gewürdigt.

"Der Erfolg des afghanischen Dschihad ist nicht nur eine Quelle des Stolzes für Afghanen, sondern für Muslime in der ganzen Welt", sagte Achundsada laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar. Wie ein Taliban-Sprecher bestätigte, trat Achundsada am Freitag bei einem Treffen von mehr als 3000 Vertretern religiöser und ethnischer Gruppen aus dem ganzen Land auf. Der radikale Kleriker aus dem südafghanischen Kandahar hält sich weitgehend im Hintergrund, was immer wieder Spekulationen über seinen Aufenthaltsort und seine Gesundheit nährt.

Als die Taliban im September ihre Übergangsregierung benannten, behielt Achundsada die Funktion, die er seit 2016 innehat: Er ist die höchste Autorität in politischen, religiösen und militärischen Angelegenheiten. Selbst nach der Rückkehr der Taliban an die Macht war er lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit zu sehen.

Das aktuelle Treffen der Landesvertreter in Kabul gleicht einer "Loja Dschirga", bei der traditionell wichtige Entscheidungen für das Land getroffen werden. Es ist die erste Versammlung dieser Art seit der Machtübernahme der Taliban. Mindestens einer der ausnahmslos männlichen Gesandten forderte die Öffnung von Schulen für Mädchen, was die Taliban entgegen erster Ankündigungen nach ihrer Machtübernahme bisher verweigern. Wie viel Rückhalt es für diese Position gab, blieb unklar. Ein Taliban-Sprecher sagte, die Entscheidungen der Versammlung würden respektiert, das letzte Wort aber habe Achundsada.

(Bericht von Charlotte Greenfield und Mohammad Yunus Yawar, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)