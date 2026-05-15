OBI Pharma, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OBI Pharma, hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,35 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,900 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 61,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,5 Millionen TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,6 Millionen TWD.

Redaktion finanzen.at