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12.11.2026 06:31:28
OBI Pharma, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OBI Pharma, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -1,88 TWD. Ein Jahr zuvor waren -3,560 TWD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,5 Millionen TWD – das entspricht einem Minus von 38,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen TWD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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