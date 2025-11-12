OBI Pharma, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OBI Pharma, lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -1,78 TWD. Ein Jahr zuvor waren -2,260 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,0 Millionen TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,5 Millionen TWD.

Redaktion finanzen.at