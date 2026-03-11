OBI Pharma, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OBI Pharma, hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,80 TWD gegenüber -5,980 TWD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OBI Pharma, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,8 Millionen TWD im Vergleich zu 11,6 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -31,220 TWD. Im Vorjahr waren -19,780 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat OBI Pharma, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 58,58 Millionen TWD im Vergleich zu 62,68 Millionen TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at