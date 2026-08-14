OBI Pharma, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OBI Pharma, veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,50 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,960 TWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,8 Millionen TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,3 Millionen TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at