MÜNCHEN/KÖLN/WERMELSKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschließen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe -Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen./cr/DP/nas