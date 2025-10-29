Obic Business Consultants: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Obic Business Consultants hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 55,86 JPY. Im letzten Jahr hatte Obic Business Consultants einen Gewinn von 48,88 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,78 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at