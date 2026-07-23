Obic Business Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Obic Business Consultants stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54,19 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 13,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at