Obic Business Consultants veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Obic Business Consultants hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 69,93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Obic Business Consultants noch ein Gewinn pro Aktie von 55,86 JPY in den Büchern gestanden.

Obic Business Consultants hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at