|
27.01.2026 06:31:28
Obic Business Consultants: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Obic Business Consultants hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 57,05 JPY, nach 54,40 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,95 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!