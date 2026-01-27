Obic Business Consultants: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Obic Business Consultants hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 57,05 JPY, nach 54,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at